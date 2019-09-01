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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лука Ригони
№30
Полузащитник
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Команда
Виченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 дек. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
21:45
Удинезе
1 : 3
Парма
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1
Парма
3
был в запасе