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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Эмануэле Д'Анна
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 мая 1982 (38) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2008/2009
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:00
Милан
3 : 1
Кьево
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3
Кьево
1
был в запасе