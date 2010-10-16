Эмануэле Д'Анна
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 мая 1982 (38) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 19:00
Милан
3 : 1
Кьево
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3
Кьево
1
был в запасе