Лусиано (Лусиано Сикейра де Оливейра)
№10
Полузащитник
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Команда
Мантова
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 дек. 1975 (45) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
Рома
0 : 1
Кьево
33'
33'
33'
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0
Кьево
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 36 тур
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Дженоа
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
90'
90'
90'
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0
Кьево
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Кьево
0 : 0
Катания
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Катания
0
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
Удинезе
3 : 1
Кьево
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Кьево
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 20:30
Кьево
0 : 1
Милан
30.03.2013 30 марта 2013 сб 20:30
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
0
Милан
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0
Кьево
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Кьево
2 : 0
Наполи
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
2
Наполи
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2
Кьево
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:30
Сампдория
2 : 0
Кьево
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 14:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кьево
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:00
Кьево
1 : 1
Палермо
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Палермо
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:45
Интер
3 : 1
Кьево
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Кьево
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 19 тур
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
21'
21'
21'
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 43'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0
Сиена
0
минуты: 1' - 43' / Италия. Серия А, 14 тур
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Катания
2 : 1
Кьево
70'
70'
70'
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2
Кьево
1
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 13 тур
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
69'
69'
69'
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
69'
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 20:00
Милан
5 : 1
Кьево
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
5
Кьево
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
75'
75'
75'
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
75'
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 10 тур
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
Наполи
1 : 0
Кьево
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1
Кьево
0
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 9 тур
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 8 тур