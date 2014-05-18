Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
США
Нидерланды
Япония
Египет
Мальта
Германия
Китай
Ирландия
Португалия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Краснодар
Зенит
Реал
Спартак
Бавария
Тоттенхэм
ЦСКА
Фиорентина
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Симоне Бентивольо
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сиена
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 мая 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Торино
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Сассуоло
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Сассуоло
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
Милан
3 : 0
Кьево
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Рома
38'
38'
38'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Фиорентина
3 : 1
Кьево
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3
Кьево
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
был в запасе
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Лацио
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 22 тур
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Наполи
1 : 1
Кьево
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1
Кьево
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Парма
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Парма
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 20 тур
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Интер
1 : 1
Кьево
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1
Кьево
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Торино
4 : 1
Кьево
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
4
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сампдория
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Сампдория
1
был в запасе
Показать все игры