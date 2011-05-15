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Олимпиада
Микеле Марколини
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 окт. 1975 (45) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
09.05.2011
09 мая 2011
пн
21:45
Ювентус
2 : 2
Кьево
09.05.2011
09 мая 2011
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Кьево
2
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
Рома
1 : 0
Кьево
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
1
Кьево
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
19:00
Интер
2 : 0
Кьево
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Кьево
0
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Сампдория
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Бари
1 : 2
Кьево
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1
Кьево
2
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Фиорентина
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Парма
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
0
Парма
0
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1
Кьево
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
минуты: 77' - 80'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0
Кьево
3
минуты: 77' - 80' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Катания
1 : 1
Кьево
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1
Кьево
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Палермо
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
0
Палермо
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Удинезе
2 : 0
Кьево
83'
83'
83'
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Ювентус
16'
16'
16'
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
16'
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
Кьево
2 : 2
Рома
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
2
Рома
2
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Интер
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 13 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Кьево
48'
48'
48'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Кьево
0 : 0
Бари
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0
Бари
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
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