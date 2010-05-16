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Олимпиада
Марко Малаго
№78
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 дек. 1978 (42) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Фиорентина
1 : 1
Сиена
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Палермо
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
1
Палермо
2
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Удинезе
4 : 1
Сиена
80'
80'
80'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Катания
2 : 2
Сиена
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Сиена
3 : 2
Бари
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
3
Бари
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Аталанта
2 : 0
Сиена
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Сиена
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Дженоа
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Дженоа
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Сиена
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 2
Сампдория
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Рома
2 : 1
Сиена
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Рома
1 : 0
Кьево
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Кьево
0
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2
Кьево
0
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Кьево
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
0
Кьево
2
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Парма
2 : 0
Кьево
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2
Кьево
0
был в запасе
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Катания
1 : 2
Кьево
90'
90'
90'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
1
Кьево
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Ювентус
1 : 0
Кьево
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
1
Кьево
0
был в запасе