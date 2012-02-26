Давиде Манделли
№5
Защитник
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Команда
Лумеццане
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 июня 1977 (43) года
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
был в запасе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Кьево
0 : 3
Лацио
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
0
Лацио
3
был в запасе
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Кьево
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
2
Кьево
1
был в запасе
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 22:45
Милан
4 : 0
Кьево
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 22:45
минуты: 1' - 23'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
4
Кьево
0
минуты: 1' - 23' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:00
Катания
1 : 2
Кьево
68'
68'
68'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Фиорентина
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 14:30
Сиена
4 : 1
Кьево
89'
89'
89'
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сиена
4
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Интер
1 : 0
Кьево
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1
Кьево
0
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
Кьево
0 : 0
Ювентус
85'
85'
85'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0
Ювентус
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Чезена
0
Кьево
0
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:30
Кьево
2 : 1
Дженоа
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
2
Дженоа
1
был в запасе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Кьево
1 : 0
Наполи
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
1
Наполи
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Парма
2 : 1
Кьево
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
2
Кьево
1
был в запасе