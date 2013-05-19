Андреа Мантовани
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 июня 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Палермо
1 : 3
Парма
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Парма
3
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
Фиорентина
1 : 0
Палермо
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1
Палермо
0
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 22:45
Рома
4 : 1
Палермо
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
4
Палермо
1
был в запасе
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 22:45
Палермо
2 : 2
Милан
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
Сиена
0 : 0
Палермо
70'
70'
70'
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
Палермо
4 : 1
Кьево
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 19:30
Пескара
1 : 0
Палермо
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 19:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1
Палермо
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур