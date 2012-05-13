Сантьяго Мореро
№19
Защитник
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Команда
Сиена
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 апр. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
16'
16'
16'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Палермо
4 : 4
Кьево
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
4
Кьево
4
был в запасе
01.05.2012 01 мая 2012 вт 19:00
Кьево
0 : 0
Рома
01.05.2012 01 мая 2012 вт 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Рома
0
был в запасе
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Рома
2 : 0
Кьево
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Кьево
0
был в запасе
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Лацио
0 : 0
Кьево
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0
Кьево
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Кьево
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
2
Кьево
1
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Интер
1 : 0
Кьево
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
Кьево
0 : 0
Ювентус
27'
27'
27'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 7 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Чезена
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:30
Кьево
2 : 1
Дженоа
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Кьево
1 : 0
Наполи
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Парма
2 : 1
Кьево
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
2
Кьево
1
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Кьево
2 : 2
Новара
90'
90'
90'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2
Новара
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур