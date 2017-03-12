Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Нидерланды
Япония
Мальта
Египет
Германия
Ирландия
Китай
Португалия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Краснодар
Зенит
Реал
Бавария
Тоттенхэм
Спартак
ЦСКА
Фиорентина
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Габриэле Альдегани
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 мая 1976 (44) года
Рост
195
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2008/2009
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Удинезе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Пескара
1
Удинезе
3
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Пескара
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Сассуоло
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1
Сассуоло
3
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Рома
3 : 2
Пескара
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Пескара
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 1
Аталанта
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0
Аталанта
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Сассуоло
0 : 3
Пескара
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0
Пескара
3
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Пескара
2 : 2
Наполи
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
2
Наполи
2
был в запасе