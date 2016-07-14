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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тиаго Мотта
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 авг. 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
Маккаби
1 : 1
Нымме Калью
44'
44'
44'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
1
Нымме Калью
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд