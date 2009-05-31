Маттео Д'Алессандро
№72
Защитник
Подписаться
Команда
Реджо-ди-Калабрия
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 мая 1989 (31) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Лечче
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
4
Лечче
1
был в запасе
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
Дженоа
3
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Дженоа
2 : 2
Кьево
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2
Кьево
2
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Дженоа
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1
Дженоа
1
был в запасе