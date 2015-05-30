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Олимпиада
Джузеппе Бьява
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 мая 1977 (43) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
36'
36'
36'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Лацио
49'
49'
49'
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Эмполи
2
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
21'
81'
21'
81'
21'
81'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Аталанта
1 : 2
Торино
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
1
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Наполи
1 : 1
Аталанта
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
32'
32'
32'
15.03.2015
15 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 27 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 4
Интер
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Интер
4
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:30
Фиорентина
3 : 2
Аталанта
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Аталанта
2
был в запасе
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
84'
84'
84'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Аталанта
2
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 3
Палермо
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Палермо
3
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:45
Лацио
3 : 0
Аталанта
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3
Аталанта
0
был в запасе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 2
Чезена
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3
Чезена
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
0 : 0
Аталанта
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0
Аталанта
0
был в запасе
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