Франческо Модесто
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 февр. 1982 (39) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
Пескара
2 : 3
Сиена
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2
Сиена
3
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 32 тур
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Пескара
88'
88'
88'
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Лацио
2 : 0
Пескара
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2
Пескара
0
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 2
Торино
84'
84'
84'
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Фиорентина
0 : 2
Пескара
47'
47'
47'
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0
Пескара
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 20:00
Пескара
2 : 1
Катания
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 20:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2
Катания
1
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
Милан
4 : 1
Пескара
40'
40'
40'
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Пескара
2 : 0
Дженоа
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 14:30
Наполи
5 : 1
Пескара
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
5
Пескара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Пескара
0 : 1
Рома
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0
Рома
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 14 тур
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Пескара
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1
Пескара
0
был в запасе
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:45
Пескара
1 : 6
Ювентус
67'
67'
67'
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1
Ювентус
6
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:30
Пескара
2 : 0
Парма
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2
Парма
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
Пескара
0 : 0
Аталанта
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 9 тур
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Удинезе
1 : 0
Пескара
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
Пескара
2 : 3
Сампдория
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур