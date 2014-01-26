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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Рубен Оливера
№83
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
5 апр. 1983 (38) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:45
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
3
Дженоа
3
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Фиорентина
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0
Фиорентина
1
был в запасе
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
14:30
Рома
2 : 1
Фиорентина
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2
Фиорентина
1
был в запасе
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
21:00
Фиорентина
4 : 3
Верона
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4
Верона
3
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2
Сампдория
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:45
Милан
0 : 2
Фиорентина
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0
Фиорентина
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Наполи
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Наполи
2
был в запасе