Раффаэле Палладино
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 апр. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
Ювентус
2 : 0
Дженоа
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
2
Дженоа
0
был в запасе