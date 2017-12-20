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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Раффаэле Палладино
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 апр. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2014/2015
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:45
Ювентус
2 : 0
Дженоа
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
2
Дженоа
0
был в запасе