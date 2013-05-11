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Олимпиада
Алессандро Потенца
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 марта 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
Катания
1 : 0
Пескара
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1
Пескара
0
был в запасе
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Сампдория
1 : 1
Катания
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1
Катания
1
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Катания
3 : 0
Сиена
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
минуты: 40' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3
Сиена
0
минуты: 40' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
21:45
Милан
4 : 2
Катания
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
4
Катания
2
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Катания
1 : 1
Палермо
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1
Палермо
1
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Катания
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Катания
0
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
Катания
3 : 1
Удинезе
57'
57'
57'
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
3
Удинезе
1
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Катания
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
1
Катания
0
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Парма
1 : 2
Катания
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1
Катания
2
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Катания
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0
Катания
0
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
22:45
Наполи
2 : 0
Катания
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Катания
0
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Катания
2 : 1
Фиорентина
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
2
Фиорентина
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Дженоа
0 : 2
Катания
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0
Катания
2
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Катания
1 : 0
Рома
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1
Рома
0
был в запасе
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
20:00
Катания
0 : 0
Торино
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Катания
0
Торино
0
был в запасе
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
20:00
Пескара
2 : 1
Катания
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2
Катания
1
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Катания
3 : 1
Сампдория
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
3
Сампдория
1
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Катания
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Катания
1
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Катания
2 : 1
Кьево
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2
Кьево
1
был в запасе
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