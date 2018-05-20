Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Джером Боатенг
Винисиус Жуниор
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Египет
Япония
Мальта
Нидерланды
Германия
Португалия
Косово
Ирландия
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Тоттенхэм
Бавария
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эудженио Ламанна
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 авг. 1989 (31) год
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2008/2009
20.05.2018
20 мая 2018
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Торино
20.05.2018
20 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:00
Беневенто
1 : 0
Дженоа
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Дженоа
2 : 3
Фиорентина
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2
Фиорентина
3
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Дженоа
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3
Дженоа
1
был в запасе
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3
Верона
1
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Рома
2 : 1
Дженоа
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Дженоа
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Дженоа
1 : 0
Кротоне
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Кротоне
0
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:45
Сампдория
0 : 0
Дженоа
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Дженоа
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Дженоа
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
Дженоа
0 : 1
Милан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Милан
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
Дженоа
2 : 0
Интер
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Интер
0
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Дженоа
1
был в запасе
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
22:45
Лацио
1 : 2
Дженоа
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Дженоа
2
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Удинезе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Удинезе
1
был в запасе
22.01.2018
22 янв. 2018
пн
22:45
Ювентус
1 : 0
Дженоа
22.01.2018
22 янв. 2018
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1
Дженоа
0
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Сассуоло
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Сассуоло
0
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1
Беневенто
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
0
Дженоа
0
был в запасе
Показать все игры