Микеле Маркони
№31
Нападающий
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Команда
Пиза
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 мая 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Ювентус
3
был в запасе