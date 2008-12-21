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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Микеле Маркони
№31
Нападающий
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Команда
Пиза
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 мая 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Ювентус
3
был в запасе