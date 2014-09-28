Тиберио Гуаренте
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 нояб. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1
Эмполи
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
Чезена
2 : 2
Эмполи
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
Эмполи
0 : 1
Рома
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Эмполи
0
Рома
1
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе