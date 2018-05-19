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Евро-2020
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Олимпиада
Алессио Черчи
№7
Нападающий
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Команда
Салернитана
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 июля 1987 (33) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2018
19 мая 2018
сб
16:00
Ювентус
2 : 1
Верона
76'
76'
76'
19.05.2018
19 мая 2018
сб
16:00
76'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Милан
4 : 1
Верона
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
57'
57'
57'
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
18:00
Беневенто
3 : 0
Верона
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Интер
3 : 0
Верона
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3
Верона
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
СПАЛ
2 : 2
Верона
55'
55'
55'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
55'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
23:00
Верона
0 : 1
Дженоа
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
Верона
1 : 2
Интер
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:30
Аталанта
3 : 0
Верона
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
Кьево
3 : 2
Верона
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
21:45
Верона
1 : 0
Беневенто
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Торино
2 : 2
Верона
89'
89'
89'
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
89'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Верона
0 : 3
Лацио
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0
Лацио
3
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Верона
0 : 0
Сампдория
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0
Сампдория
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
Кротоне
0 : 0
Верона
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
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