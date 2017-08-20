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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Карамоко Сиссе
№9
Нападающий
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Команда
Альбинолеффе
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
14 нояб. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2008/2009
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Сампдория
2 : 1
Беневенто
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2
Беневенто
1
был в запасе