Карамоко Сиссе
№9
Нападающий
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Команда
Альбинолеффе
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
14 нояб. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Сампдория
2 : 1
Беневенто
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2
Беневенто
1
был в запасе