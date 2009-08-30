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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Алессио Манцони
№87
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 апр. 1987 (33) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
Парма
2 : 1
Катания
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2
Катания
1
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Удинезе
2 : 2
Парма
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Парма
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур