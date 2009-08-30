Алессио Манцони
№87
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 апр. 1987 (33) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 21:45
Парма
2 : 1
Катания
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2
Катания
1
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
Удинезе
2 : 2
Парма
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Парма
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур