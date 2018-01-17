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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Альфред Н'Диайе
№21
Полузащитник
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Команда
Малага
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
6 марта 1990 (31) год
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
англия. премьер-лига
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
Суонси
2 : 1
Вулверхэмптон
34'
34'
34'
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Суонси
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Суонси
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
0
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала