Альфред Н'Диайе
№21
Полузащитник
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Команда
Малага
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
6 марта 1990 (31) год
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
Суонси
2 : 1
Вулверхэмптон
34'
34'
34'
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Суонси
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Суонси
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
0
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала