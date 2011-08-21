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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Жоэль Сами
№3
Защитник
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Команда
Орлеан
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
13 нояб. 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Нанси
1 : 1
Лилль
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Нанси
1
Лилль
1
был в запасе