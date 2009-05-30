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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Элдер (Маурицио Феррейра Элдер)
№22
Защитник
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Команда
Бухарест
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 апр. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Лилль
3 : 2
Нанси
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
3
Нанси
2
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Нанси
1 : 2
Марсель
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нанси
1
Марсель
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 0
Нанси
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 0'
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0
Нанси
0
минуты: 1' - 0' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Нанси
2 : 2
Лорьян
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Нанси
2
Лорьян
2
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нанси
2
Валансьен
0
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
Бордо
1 : 0
Нанси
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
1
Нанси
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Нанси
0 : 1
Монако
82'
82'
82'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нанси
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
68'
68'
68'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сошо
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Нанси
2 : 2
Ле Ман
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2
Ле Ман
2
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Лион
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Лион
2
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Ренн
1 : 1
Нанси
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Осер
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нанси
0
Осер
2
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Гавр
2 : 3
Нанси
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2
Нанси
3
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Нанси
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
3
Нанси
0
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Марсель
0 : 3
Нанси
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
0
Нанси
3
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Гренобль
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нанси
2
Гренобль
0
был в запасе