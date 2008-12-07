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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томас Гауду
№0
Вратарь
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 апр. 1987 (34) года
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Лорьян
1 : 0
Нанси
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1
Нанси
0
был в запасе