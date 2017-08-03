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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джозеф Акпала
№17
Нападающий
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Команда
Остенде
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
24 авг. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:45
Остенде
0 : 0
Марсель
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Остенде
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
Марсель
4 : 2
Остенде
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Марсель
4
Остенде
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд