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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Гертьян Де Метс
№8
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 апр. 1987 (34) года
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2009/2010
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Лацио
2 : 0
Зюлте-Варегем
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лацио
2
Зюлте-Варегем
0
был в запасе