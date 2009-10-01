Рой Меус
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
24 мая 1989 (31) год
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Тулуза
2 : 2
Брюгге
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тулуза
2
Брюгге
2
был в запасе