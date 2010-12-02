Карел Герертс
№23
Полузащитник
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 янв. 1982 (39) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
ПАОК
1 : 1
Брюгге
55'
55'
55'
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Брюгге
0 : 2
Динамо
31'
31'
31'
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Динамо
0 : 0
Брюгге
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Вильярреал
2 : 1
Брюгге
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Брюгге
1 : 1
ПАОК
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур