Рональд Варгас
№9
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
2 дек. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
Олимпиакос
3 : 1
Андерлехт
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
3
Андерлехт
1
был в запасе
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
Андерлехт
2 : 3
Бенфика
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Бенфика
3
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур