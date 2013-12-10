Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Мальта
Египет
Япония
Нидерланды
Германия
Португалия
Сербия
Китай
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Зенит
Реал
Тоттенхэм
Спартак
ЦСКА
Фиорентина
Бавария
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рональд Варгас
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
АЕК
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
2 дек. 1986 (34) года
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
Олимпиакос
3 : 1
Андерлехт
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
3
Андерлехт
1
был в запасе
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
Андерлехт
2 : 3
Бенфика
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Бенфика
3
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур