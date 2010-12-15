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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Геерт де Влигер
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
16 окт. 1971 (49) лет
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2010/2011
2009/2010
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
Брюгге
1 : 2
Вильярреал
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
23:05
ПАОК
1 : 1
Брюгге
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
1
Брюгге
1
был в запасе
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Брюгге
0 : 2
Динамо
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Динамо
0 : 0
Брюгге
75'
75'
75'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Вильярреал
2 : 1
Брюгге
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вильярреал
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Брюгге
1 : 1
ПАОК
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
ПАОК
1
был в запасе