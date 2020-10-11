Бесарт Бериша
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Косово
Дата рождения
29 июля 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Косово
0 : 1
Словения
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Косово
0
Словения
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур