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Олимпиада
Вадим Демидов
№15
Защитник
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Команда
Бранн
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 окт. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Амкар
1 : 0
Анжи
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:25
Анжи
0 : 1
Урал
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:25
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Анжи
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Анжи
0
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
Анжи
0 : 1
Спартак
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Анжи
0
Спартак
1
был в запасе
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
17:00
Рубин
5 : 1
Анжи
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
5
Анжи
1
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
Анжи
2 : 2
Амкар
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Анжи
2
Амкар
2
был в запасе