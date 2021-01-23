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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Александер Теттей
№27
Полузащитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
4 апр. 1986 (35) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Барнсли
1 : 0
Норвич Сити
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Барнсли
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала