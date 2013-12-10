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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крис Стадсгаард
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
1 авг. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
Сезон:
2013/2014
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
0
Реал
2
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
3
Копенгаген
1
был в запасе