Микаэль Лустиг
№23
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 дек. 1986 (34) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Косово
0 : 3
Швеция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Косово
0
Швеция
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 84'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
минуты: 1' - 84' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур