Дайсуке Мацуи
№28
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Япония
Дата рождения
11 мая 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:00
Дижон
1 : 5
Ренн
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
1
Ренн
5
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур