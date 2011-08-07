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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дайсуке Мацуи
№28
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Япония
Дата рождения
11 мая 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2009/2010
2008/2009
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:00
Дижон
1 : 5
Ренн
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
1
Ренн
5
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур