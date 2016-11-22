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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Паулу Машаду
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 марта 1986 (35) лет
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
Динамо
0 : 1
Лион
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
минуты: 73' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
Лион
1
минуты: 73' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2016
02 нояб. 2016
ср
22:45
Севилья
4 : 0
Динамо
02.11.2016
02 нояб. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 60'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Севилья
4
Динамо
0
минуты: 1' - 60' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
Динамо
0 : 4
Ювентус
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 72' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Ювентус
4
минуты: 72' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
Лион
3 : 0
Динамо
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 67'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Лион
3
Динамо
0
минуты: 1' - 67' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур