Бубакар Мансали
№19
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
4 марта 1988 (33) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.01.2010 19 янв. 2010 вт 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Ренн
19.01.2010 19 янв. 2010 вт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
0
был в запасе
22.12.2009 22 дек. 2009 вт 23:00
Ланс
1 : 0
Сент-Этьен
22.12.2009 22 дек. 2009 вт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Сошо
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
0
Сошо
0
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 23:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лион
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
0
Лион
1
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Гренобль
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1
Гренобль
0
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Булонь
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Булонь
1
был в запасе
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 22:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур