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Евро-2020
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Олимпиада
Йозеф Пьячек
№15
Защитник
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Команда
Жилина
Гражданство
Словакия
Дата рождения
20 июня 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
Жилина
1 : 2
Спартак
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Жилина
1
Спартак
2
минуты: 1' - 46' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Челси
2 : 1
Жилина
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Челси
2
Жилина
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
Жилина
0 : 7
Марсель
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Жилина
0
Марсель
7
был в запасе
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Марсель
1 : 0
Жилина
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Марсель
1
Жилина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
19:30
Спартак
3 : 0
Жилина
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Спартак
3
Жилина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
Жилина
1 : 4
Челси
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Жилина
1
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур