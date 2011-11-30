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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Марио Печалка
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
28 дек. 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Бухарест
1 : 3
Хапоэль
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 27'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бухарест
1
Хапоэль
3
минуты: 1' - 27' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
ПСВ
3 : 3
Хапоэль
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ПСВ
3
Хапоэль
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Хапоэль
0 : 1
ПСВ
69'
69'
69'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
0
ПСВ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Легия
3 : 2
Хапоэль
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Легия
3
Хапоэль
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Хапоэль
0 : 1
Бухарест
90'
90'
90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
0
Бухарест
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур