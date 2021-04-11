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Олимпиада
Мартин Дубравка
№19
Вратарь
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Словакия
Дата рождения
15 янв. 1989 (32) года
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Бернли
-:-
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
-
Ньюкасл Юнайтед
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
0
был в запасе