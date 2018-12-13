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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Орланду Са
№70
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 мая 1988 (32) года
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
англия. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Стандард
1 : 0
Севилья
72'
72'
72'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стандард
1
Севилья
0
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Стандард
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
2
Стандард
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Краснодар
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Краснодар
1
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Севилья
5 : 1
Стандард
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Севилья
5
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур