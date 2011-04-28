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Евро-2020
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Олимпиада
Вандиньо (Вандерсон Вандиньо)
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 янв. 1978 (43) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
22:05
Бенфика
2 : 1
Брага
52'
36'
52'
36'
52'
36'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
22:05
52'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Бенфика
2
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
Брага
0 : 0
Динамо
40'
40'
40'
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брага
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
Динамо
1 : 1
Брага
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Динамо
1
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
Ливерпуль
0 : 0
Брага
73'
73'
73'
17.03.2011
17 марта 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Ливерпуль
0
Брага
0
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала