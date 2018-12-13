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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Стелвио (Стельвио Роса да Крус)
№22
Полузащитник
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Ангола
Дата рождения
24 янв. 1989 (32) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Дюделанж
0 : 0
Бетис
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дюделанж
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Милан
5 : 2
Дюделанж
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
5
Дюделанж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Дюделанж
0 : 1
Милан
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дюделанж
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур