Марсио Моссоро
№8
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 июля 1983 (37) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Брага
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Лудогорец
1 : 2
Истанбул Башакшехир
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лудогорец
1
Истанбул Башакшехир
2
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Хоффенхайм
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур