Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Джером Боатенг
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Япония
Мальта
Египет
Германия
Нидерланды
Ирландия
Сербия
Косово
Ливерпуль
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Краснодар
Тоттенхэм
Спартак
ЦСКА
Фиорентина
Бавария
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пауло Энрике
№12
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 марта 1989 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Трабзонспор
0 : 2
Ювентус
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Трабзонспор
0
Ювентус
2
был в запасе
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Ювентус
2 : 0
Трабзонспор
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ювентус
2
Трабзонспор
0
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала