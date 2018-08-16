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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рой Беренс
№7
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 дек. 1987 (33) года
Рост
173
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2012/2013
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Базель
1 : 0
Витесс
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Базель
1
Витесс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
Витесс
0 : 1
Базель
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Витесс
0
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
Витесс
3 : 1
Вииторул
77'
87'
77'
87'
77'
87'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:00
77'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Витесс
3
Вииторул
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Вииторул
2 : 2
Витесс
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вииторул
2
Витесс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд